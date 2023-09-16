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Dünya
AA 16.09.2023 14:20

Libya'ya 17 ülkeden 38 yardım uçağı ulaştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki kentlerde binlerce kişinin ölümü ve kaybına neden olan selden etkilenenler için 17 ülkeden 38 yardım uçağının geldiğini duyurdu.

Libya'ya 17 ülkeden 38 yardım uçağı ulaştı
[Fotograf: Reuters]

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "Acil durum ve hızlı müdahale" ekibinin "Hükümetimiz" adlı platformundan yapılan yazılı açıklamada, "17 ülkeden yardım uçağı geldi. Buna binaen önümüzdeki saatlerde ulaşacak olan, İtalya'dan gönderilen helikopter donanımlı bir gemi ile birlikte 5 gemi de ulaşmış olacak." ifadelerine yer verildi.

Sel savaş alanına çevirdi: Hayalet şehir 'Derne'
Sel savaş alanına çevirdi: Hayalet şehir 'Derne'

Yardımların hangi ülkelerden geldiği yönünde detaylı bilgi paylaşılmayan açıklamada, Türkiye'den hareket bir geminin de bugün ülkenin doğusundaki Tobruk Limanı'na ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, Libya'ya ulaşmıştı

Türkiye'den gönderilen 2 yardım gemisi Libya'ya ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetlerinin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan 360 görevlinin bulunduğu belirtilmişti.

TSK'ya ait yardım taşıyan gemiler Libya'ya ulaştı
TSK'ya ait yardım taşıyan gemiler Libya'ya ulaştı

Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan 122 aracın da Libya'ya ulaştırıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Türkiye'den Libya'ya yardım eli: AFAD ekipleri Libya'da
Türkiye'den Libya'ya yardım eli: AFAD ekipleri Libya'da

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası; Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Libya’nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

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