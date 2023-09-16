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Dünya
AA 16.09.2023 13:08

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu, Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişinin yaşadığını açıkladı.

Kızılhaç: Fas'ta depremden etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor
[Fotograf: AFP]

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Fas'taki depremin bulgularına ilişkin yeni rapor yayımladı.

Buna göre Fas, 8 Eylül'de yerel saatle 23.00 sıralarında 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, 19 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.

Merkez üssü Marakeş şehrinin 71 kilometre güneybatısındaki Yüksek Atlas Dağları olarak belirlenen deprem, Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi.

Fas'ta depremin 8. günü: Evler harabeye döndü
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Depremin merkez üssünün 50 kilometre yakınlarında yaklaşık 380 bin kişi, sarsıntılardan etkilenen bölgelerde 6,6 milyon kişi yaşıyor.

Acil servis ekipleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı. Bu sarsıntı 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.

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