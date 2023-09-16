NASA'nın Ay yüzeyinde terk ettiği uzay aracı 'Ay depremleri'ne yol açabilir

Bilim insanları, on yıllardır ilk kez Ay yüzeyinde terk edilmiş Apollo 17'nin verilerini yeniden inceledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA)Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Francesco Civilini liderliğinde yapılan araştırmada yapay zeka kullanıldı.

Modern algoritmalarla incelenen verilerin analizinde Ay'daki daha önce bilinmeyen sismik aktiviteler ilk kez saptandı.

"Ani termal Ay depremi"

Çalışmada Ay yüzeyinin soğuk ve sıcak havaya göre genişleyip daraldığı belirtilerek, Ay depremlerini kaydeden cihazlardan birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Apollo 17'nin iniş modülünden yayılan hafif sarsıntılar tespit edildi.

"Ani termal Ay depremi" adı verilen belirli bir tür Ay depreminin doğal kaynaklardan değil yakındaki uzay aracının ısınması ve soğumasından kaynaklandığı sonucuna varıldı.

Araştırmada bu sarsıntıların, aniden ortaya çıkan termal Ay depremlerinden farklı olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, NASA ve partnerlerinin Ay yüzeyinde kalıcı üs inşa etmesinin Ay depremlerini anlamanın gelecekteki keşifler için önemli olacağına inanıyor.

ABD, 1969'da Apollo 11'le ilk astronotlarını Ay'a gönderirken bu macerada Neil Armstrong, Ay'ın yüzeyine ayak basan ilk insan oldu. Misyon süresince astronotlar, Ay'da bulunan kayalardan ve tozlardan örnek topladı. 12 Temmuz 1969'da NASA'nın başlattığı Apollo Programı kapsamında "Apollo 11" misyonuyla 12 kişi Ay yüzeyine indi. Apollo Ay Programı, "Apollo 17" misyonuyla 1972'de son buldu.

Araştırma, "Journal of Geophysical Research: Planets" adlı dergide yayımlandı.