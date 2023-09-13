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Dünya Dışı
BBC 13.09.2023 09:08

Uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulunmuş olabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair henüz kesinleşmemiş veriler elde etti.

Uzak bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulunmuş olabilir

Uzmanlar teleskobun gezegende dimetil sülfit (DMS) adı verilen bir molekül tespit etmiş olabileceğini ve bu molekülün, en azından Dünya'da, yalnızca canlılar tarafından üretildiğini söylüyor.

Ancak araştırmacılar, 120 ışık yılı uzaklıktaki gezegene ilişkin tespitin "yeterince güçlü olmadığını" ve molekülün varlığını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin atmosferinde metan gazı ve karbondioksit (CO2) tespit etti.

Bu gazların tespiti, K2-18b adlı gezegenin su okyanusuna sahip olduğu anlamına gelebilir.

Cambridge Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Prof. Nikku Madhusudhan, , veriler karşısında tüm ekibinin "şoke" olduğunu söyledi.

Madhusudhan, "Dünya'da DMS yalnızca canlılar tarafından üretiliyor. Dünya atmosferinde büyük bir kısmı deniz ortamlarındaki fitoplanktonlardan yayılıyor" diyor.

Sonuçlar henüz kesin değil

Prof. Madhusudhan, DMS tespitinin henüz kesinleşmediğini, varlığının doğrulanması için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Bu verilerin bir yıl sonra gelmesi bekleniyor.

Madhusudhan, "Eğer doğrulanırsa bu çok önemli bir olay. Ama bu kadar büyük bir iddiada bulunuyorsak da doğru sonuçları elde etmek konusunda sorumluluk hissediyorum" diyor.

Gökbilimciler, uzak bir yıldızın yörüngesindeki bir gezegende DMS olasılığını ilk kez tespit ediyor.

Ancak sonuçlara ihtiyatla yaklaşılıyor. 2020 yılında Venüs'ün bulutlarında yaşayan organizmalar tarafından üretilen fosfin adı verilen başka bir molekülün varlığına ilişkin iddianın bir yıl sonra çürütüldüğü belirtiliyor.

Yine de araştırmadan bağımsız olan Londra'daki Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun direktör yardımcısı Dr. Robert Massey, sonuçlardan heyecan duyduğunu söylüyor.

Massey, "Evrende yalnız olup olmadığımıza dair o büyük soruyu cevaplayabileceğimiz noktaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz" diyor.

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