Ermenistan, Azerbaycan sınırında ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerinin top ve havan ateşi altında olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermeni silahlı kuvvetlerinin birlikleri, Azerbaycan ordusunun Laçın bölgesi istikametindeki mevzilerine topçu birliklerinden 82 ve 120 milimetrelik havan topları atıyor.

Müdahale tedbirleri birimlerimiz tarafından alınmaktadır."

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.