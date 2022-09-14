ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri dahilinde düşüş göstermeye devam eden veri, temmuzda da yüzde 0,4 azalmıştı.

Bu dönemde üretici fiyatlarında yaşanan düşüşte benzin fiyatlarındaki yüzde 12,7'lik azalış etkili oldu.

Üretici fiyatları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 8,7 arttı.

Beklentilerin altında kalan üretici fiyatlarındaki yıllık yükselişin ağustosta yüzde 8,8 olması tahmin ediliyordu. Üretici enflasyonu, temmuzda yıllık yüzde 9,8 olarak kayda geçmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,3 arttı.

Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,1 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, temmuzda da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,7 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.