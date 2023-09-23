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Dünya
AA 23.09.2023 15:01

Azerbaycan, Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için çalışma grubu kurdu

Azerbaycan hükümeti, Karabağ'daki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının çözümü için çalışma grubu kurduğunu açıkladı.

Azerbaycan, Karabağ'daki sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için çalışma grubu kurdu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresinden yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in başkanlığındaki çalışma grubunun işgalden kurtarılan bölgelerdeki sosyal, insani, ekonomik ve altyapı sorunlarının merkezi çözümü istikametinde faaliyet göstereceği bildirildi.

Çalışma grubunda, ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının yetkililerinin yer aldığı kaydedilen açıklamada, grubun faaliyetleri kapsamında 22 Eylül'de 40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan 2 tır ve 2 kamyonun Ağdam-Hankendi yoluyla Karabağ'daki Ermeni nüfus için gönderildiği, Ağdam, Fuzuli ve Kelbecer'de 1000 kişinin barınabileceği çadır kamplar kurulduğu belirtildi.

Özellikle anaokulu ve okulların ısıtma sistemlerinin yanı sıra acil tıbbi yardım ve itfaiye hizmetlerinin ihtiyacı için Karabağ'daki Ermeni nüfusa yakıt gönderileceği ifade edilen açıklamada, hem Rus Barış Gücü hem de sivil halkın ihtiyacı için gıda ve ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatının Laçın-Hankendi yoluyla sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin talebi doğrultusunda tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin Ermenistan'a tahliyesi için gerekli olanakların oluşturulduğu da kaydedildi.

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