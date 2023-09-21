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Dünya
TRT Haber 21.09.2023 21:42

Azerbaycan için Yelvah sembolik öneme sahip

Azerbaycan tarihi bir adım ile Karabağ'daki Ermeni silahlı unsurları beyaz bayrak çekmeye mecbur bıraktı. Karabağ'da yaşayan Ermeni temsilcileri Ermenistan'ın bağımsızlığının 32'nci yıldönümünde masaya oturmak zorunda kaldı. Görüşme için Yevlah'ın seçilmesi sembolik bir mesaj olarak yorumlandı.

Azerbaycan için Yelvah sembolik öneme sahip
[Fotograf: AA]

Azerbaycan 2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı'yla işgal altındaki topraklarını kurtardı.

Karabağ’da kalan terör unsurlarına son darbe 19 Eylül’de başlatılan antiterör önlemleri kapsamında vuruldu.

Karabağ tüm terör unsurlarından temizlenirken, bölgede yaşayan Ermenilerin entegrasyonu için masaya oturuldu.

Yelvah tesadüfen seçilmedi

Yevlah görüşme için tesadüfen seçilmiş bir yer değildi. Yevlah, Azerbaycan için sembolik öneme de sahip olan bir yer. Birinci Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan işgali Yevlah'a kadar sürdürmeye çalıştı. Şimdi ise barış masasına oturmak için bölgedeler.

Karabağ'da son durum: Ermeni gruplar Azerbaycan topraklarından çekiliyor
Karabağ'da son durum: Ermeni gruplar Azerbaycan topraklarından çekiliyor

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, "Yevlah'ın seçilmesinin nedeni birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal olunduğu zaman Ermenistan tarafından Yevlah'a kadar olan bütün Azerbaycan bölgesinin işgal edilip bu toprakların ele geçirileceği söylenmişti. Dolayısıyla bu görüşmelerin Yevlah'ta geçirilmesi çok önem arz etmektedir ve masada da 3 renkli ay yıldızlı Azerbaycan bayrağı ve Azerbaycan devlet armasının yer alması çok önemli bir mesajdı" diyor.

Ermeniler, Azerbaycan'ın taleplerini kabul etti

Bir anlamda Ermeniler, Azerbaycan’ın tüm taleplerini kabul ettikleri bu görüşme için Yevlah’a gelerek, yaklaşık 30 yıllık iddialarından vazgeçtiklerini dünyanın gözü önünde kabullendiler.

Ermeni temsilcilerin Azerbaycan'la masaya oturduğu günün Ermenistan'ın bağımsızlık yıl dönümüne denk gelmesi de bir mesaj olarak yorumlandı.

Haber: Selim Toprak

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