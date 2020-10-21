Azerbaycan ordusunun sahada Ermenistan birliklerine karşı başarısı kararlılıkla sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın bugün paylaştığı görüntülerde Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birliklerin imha edildiği görülüyor.

Ayrıca bugün Azerbaycan, hava savunma sistemiyle Ermenistan'a ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı verilen mücadelede yaşananları anlatmıştı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 241 tankı imha ettiğini, 39 tankı ise ganimet olarak aldığını belirten Aliyev, düşmanın 4 adet S-300 füze sisteminin kullanılamaz hale getirildiğini ifade etmişti.