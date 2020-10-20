Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hindistan’da koronavirüs yoğun bakımında görevli doktorun dansı
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan’da koronavirüs hastalarının kaldığı yoğun bakımda görev yapan Arup Senapati isimli doktor hastalarına moral vermek amacıyla dans etti.
Hindistan’ın Assam eyaletindeki Silchar Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakımda, Arup Senapati adlı doktorun dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 23:47
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