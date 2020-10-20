Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi
Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a karşı verilen mücadelede yaşananları anlattı.
Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyleydi:
-Her gün şehirlerimiz düşman ateşine maruz kalıyor. Bu namert saldırılara en çok maruz kalan yer Terter ilidir. Aynı zamanda Ağdam, Goranboy, Ağcabedi ve diğer şehirlerimize düşman tarafından saldırı yapılıyor.
-Savaş meydanında mağlubiyete uğrayan düşman, bizi durdurmak için sivilleri katlediyor.
-30 yıldır bizim topraklarımızda oturup bize meydan okumaya çalışıyorlar. İşgal edilen topraklarda tüm binalar tahrip edilmiş; tarihi abidelerimiz, mescitlerimiz, kabirlerimiz talan edilmiştir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Düşmanın 4 S-300'ü, 70 grad füzesi ve 241 tankı imha edildi. pic.twitter.com/o4QYhnBHjE— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2020
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:43
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