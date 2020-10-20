Yerel medyadaki haberlere göre, bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu baba ve 3 oğlu yaşamını yitirdi.

Patlamaya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.