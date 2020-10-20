Haber Giriş: Kaynak: AA
Musul'da patlama: 4 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu baba ve 3 oğlu yaşamını yitirdi.
Patlamaya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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