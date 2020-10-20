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Afganistan'da, silahlı saldırıya uğrayan kaymakam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Host vilayetinin Zazai Maydan ilçesinin Kaymakamı Abdul Hay Zazai, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Host Valiliği, Zazai Maydan Kaymakamı Abdul Hay Zazai'nin, Host'tan başkent Kabil'e giderken Logar vilayetinin Eltemur bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını açıkladı.
Saldırıda, Kaymakam Zazai'nin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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