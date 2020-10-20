COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıtada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 991'e ulaştı.

En fazla can kaybı, 18 bin 492 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşti, Mısır'da 6 bin 130, Fas'ta ise 2 bin 976 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 705 bin 254'e ulaştı, bu ülkeyi 175 bin 749 vakayla Fas ve 105 bin 547 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 367 bin 151 kişi iyileşti.