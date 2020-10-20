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Hindistan'da 587 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 587 artarak 115 bin 197'ye ulaştı.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 46 bin 790 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 597 bin 63'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 733 bin 328 kişi iyileşti.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:33
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