Haber Giriş: Kaynak: BBC, TRT Haber
Fransa'da öldürülen öğretmene ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hazreti Muhammed'i aşağılayan karikatürleri sınıfta gösterdiği için öldürüldüğü öne sürülen öğretmene ilişkin soruşturmada 4'ü öğrenci 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
BBC'de yer alan haberde, öğrenciler haricinde gözaltına alınan kişilerden 4'ünün, öğretmeni öldürdüğü iddia edilen A. A.'nın ailesinden olduğu kaydedildi.
Cinayetten 3 gün sonra polis, "İslamcı suç örgütleri ile bağlantılı" oldukları iddiasıyla çok sayıda eve baskın düzenlemişti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkede birçok Müslüman sivil toplum kuruluşunu kapatacaklarını ifade etmişti.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, olayın Fransız istihbaratı tarafından planlanmış olabileceği iddiasında bulunmuştu.
Etiketler: FransaSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:49
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