Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan, Ermenistan'ın mevzide bıraktığı tankların görüntülerini paylaştı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun savaş alanına terk ettiği ve etkisiz hale getirilen tankların görüntülerini paylaştı.
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntülerde, bazı tankların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.
Azerbaycan ordusundan bugün yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556'ncı alay taburunun imha edildiği, yaklaşık 400 Ermeni askerin burada etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 14:34
Son Haberler
- 15:06
- 14:56
- 14:50
- 14:40
- 14:51
Sıradaki Haber
Afganistan'da Taliban'la çatışma: 25 güvenlik görevlisi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz