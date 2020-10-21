ABD Başkanı Donald Trump, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden'ın oğlunun Çin'le iş bağlantıları olduğunu öne sürerek, rakibini bu ülkeye karşı yumuşak bir tutum izlemekle suçlarken New York Times (NYT) gazetesindeki haberde, Başkan'ın kendi şirketlerinin de benzeri iş bağlantıları olduğu ileri sürüldü.

NYT'nin haberine göre, Trump'ın vergi kayıtları, kurucusu olduğu Trump Uluslararası Otel Yönetimi Limited Şirketinin Çin'de banka hesabı bulunduğu ve ülkenin en büyük kamu şirketlerinden biriyle ortaklık kurduğunu gösteriyor.

Trump'ın şirketi 2013-2015'te otel işletmelerine marka lisansı satmak üzere Çin'de girişimlerde bulunurken başarısız denemelerle geçen sürede Çin devletine, ülkedeki banka hesabı üzerinden 188 bin 561 dolar vergi ödedi.

ABD Başkanı'nın 2015'te açılan banka hesabı halen aktif

Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için kampanya sürdürdüğü 2015'te açılan banka hesabı halen aktif durumda bulunuyor.

ABD Başkanı'nın şirketine ait banka hesabı ve şirketin faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump Grubunun Avukatı Alan Garten, şirketin hesabı, Çin'de sorumlu olduğu kurumsal vergileri ödemek üzere kullandığını, Asya'daki otelcilik sektöründeki fırsatları araştırmak üzere ülkede bir ofis açtığını belirtti.

Şirketin Çin ofisinin 2015'ten bu yana aktif olmadığını vurgulayan Garten, "O zamandan bu yana hiçbir anlaşma, alışveriş, başka bir faaliyet olmamıştır. Banka hesabı halen açık olsa da başka herhangi bir amaç için kullanılmamıştır." ifadesini kullandı.

Çin, Trump Grubu'nun iş yaptığı 3 ülkeden biri

Öte yandan vergi kayıtları, Trump Grubuna bağlı şirketlerin Çin dışında yalnızca İngiltere ve İrlanda'da faal olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin ise Trump'ın buralarda sahibi olduğu golf sahalarının işletmecisi olduğu anlaşılıyor.

Biden'ın oğlunun yurt dışı iş bağlantıları eleştirilmişti

Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Partili siyasetçiler, Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yurt dışındaki banka hesapları ve ortaklıklarını gerekçe göstererek muhtemel bir Demokrat hükümetin dış etkilere açık olacağı tezini seçim kampanyalarında sıkça gündeme getiriyor.

Senatonun Cumhuriyetçi Partili üyeleri, Hunter Biden ile ilgili yayımladıkları raporda, Biden'ın oğlunun "Çinli bir iş adamıyla ortak banka hesabı açtığı, yabancı kişilerle yabancı hükümetlerle çok sayıda bağlantıya sahip olduğu" iddialarına yer vermişti.