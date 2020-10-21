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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
[Temsili fotoğraf: AA]
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapıldı.
Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait İHA'nın saat 12.00 sularında Horadiz istikametinde düşürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:04
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