Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2023 16:30

Azerbaycan: Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 asker şiddete ve işkenceye maruz kaldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 Azerbaycanlı askerin şiddete ve işkenceye maruz kaldığını bildirdi.

Azerbaycan: Ermenistan'ın alıkoyduğu 2 asker şiddete ve işkenceye maruz kaldı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Hacızade, birkaç gün önce Nahçıvan'ın Şahbuz ilçesi istikametinde kaybolan askerlerin Ermenistan tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Hacızade, "(Askerlerimiz) şiddete maruz kaldı ve işkence gördü. Bu tür kötü muamele uluslararası insancıl hukuka aykırıdır, kesinlikle kabul edilemez ve uluslararası düzeyde kınanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sert hava koşulları ve sınırlı görüş nedeniyle 2 askerin kaybolduğunu duyurmuştu.

Sosyal paylaşım sitelerinde askerlerin Ermenistan'da alıkonulduğu ve darbedildiği yönünde görüntüler paylaşılmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan
Sıradaki Haber
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:51
ABD'li senatörden Tayvan'a 'silah satışını hızlandırma' sözü
17:49
Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık
17:42
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu
17:34
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında suçlanan Yunan milletvekili şartlı tahliyeyi bekliyor
17:20
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
Selahaddin Eyyubi Camisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın ibadete açılacak
FOTO FOKUS
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ