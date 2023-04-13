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Dünya
Independent, Interesting Engineering 13.04.2023 17:20

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti

Birleşik Krallık merkezli Engineered Arts'ta geliştirilen insansı robot Ameca, yapay zeka dil modeli GPT-3 ve GPT-4'le entegre edildi. Bunun sonucunda robotun birçok dilde iyi performans sergilediği görüldü.

Japonca, Almanca, Fransızca ve Çinceyi son derece akıcı konuştuğu belirtilen Ameca, gerçekçi mimikleriyle duygusal hikayeler de anlatıyor.

Firmadan yayımlanan iki videonun ilkinde Ameca'nın Japonca konuştuğu, diğerinde ise hayatının en mutlu ve en acı gününü betimlediği görülüyor.

"En gerçekçi insansı robot" diye nitelenen Ameca, önceki aylarda etkileyici yüz ifadelerini sergilediği videolarıyla ünlü olmuştu.

Yüz buruşturma, inanmama, iğrenme, acı, mutluluk ve öfke gibi ifadeleri taklit edebilen robot, ilk kez 2022'de, 5 ve 7 Ocak arasında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen teknoloji fuarı CES'te görücüye çıkmıştı.

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Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
Dünyanın en gelişmiş insansı robotu GPT-4 ile birleşti
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