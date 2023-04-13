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Dünya
AA 13.04.2023 16:06

Güney Kore, Google'dan paylaştığı kullanıcı bilgilerini açıklamasını istedi

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Google'dan üçüncü taraflarla paylaştığı kişisel kullanıcı bilgilerinin listesini açıklamasını talep etti.

Güney Kore, Google'dan paylaştığı kullanıcı bilgilerini açıklamasını istedi

Yonhap'ın haberine göre, mahkeme, Google'ın dört Güney Koreli aktivistin özel bilgilerini ABD'nin PRISM olarak bilinen istihbarat programına aktardığını iddia ettiği davadaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Google'ın ABD istihbaratı da dahil üçüncü taraflarla paylaştığı kişisel kullanıcı bilgilerinin listesini açıklamasına karar verdi.

Google ise karar ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcı gizliliğinin korunmasının şirket için önemli bir konu olduğunu vurgulayarak "Yüksek Mahkemenin kararını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Koreli aktivitistler, 2014'te, Google'ın bilgilerini değerlendirme yöntemlerini açıklamasını talep etmiş ancak Google bunu reddetmişti.

Yüksek Mahkeme, ABD'li şirkete karşı verilen 760 milyon dolarlık para cezasını onadı

Yüksek Mahkeme, Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu'nun (FTC) ABD'li çip üreticisi Qualcomm Inc.'e haksız ticari uygulamaları nedeniyle kestiği yaklaşık 760,8 milyon dolarlık rekor para cezasını da onadı.

FTC, 2016'da San Diego merkezli şirkete ve iki bağlı şirketine ülkenin rekabet yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 760,8 milyon dolar para cezası vermişti.

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