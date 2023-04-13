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Dünya
AA 13.04.2023 16:01

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor

Fransızlar emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi 12. kez kitlesel gösteriler için sokağa iniyor.

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 12. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor

Fransa'nın ana gündemi haline gelen emeklilik reformuna karşı eğitim, ulaşım, enerji gibi sektör çalışanları greve giderken ülke genelinde çok sayıda kentte gösteriler düzenleniyor.

Göstericiler hükümetin emeklilik reformunu geri çekmesini talep ediyor.

Başkent Paris'teki gösteri Opera Meydanı'nda yerel saatle 14.00'te başlayacak.

Ülke genelindeki gösterilere 400 bin ila 600 bin katılım bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi önüne çöp döktüler

Öte yandan reforma karşı çıkan göstericiler sabah Anayasa Mahkemesi önüne çöp döktü.

Mahkeme yarın, reformun anayasaya uygun olup olmadığına ilişkin kararını açıklayacak.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, cumartesi sabahına kadar Anayasa Mahkemesi etrafında gösterileri yasaklaması için Paris Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, ülkedeki tansiyonu düşürmek istediklerini belirtti.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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