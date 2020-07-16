Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesinde bugün devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait bir kışlayı vurarak imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, kışlanın vurulmasının ve Ermeni yedek güçlerin taşınmasında kullanılan aracın vurulmasının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırın sabah saatlerinden itibaren aktif muharebe operasyonları gerçekleştirildiğini, Ermenistan ordusundan yaklaşık 20 askerin öldürüldüğü, 1 zırhlı araç, 1 radyoelektronik harp aracı ile bazı mevzilerin imha edildiğini belirtmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli er şehit olmuştu.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.