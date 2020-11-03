Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, yeniden alınan bölgelerde karakollar kuruluyor.

Son olarak, 27 yıldır işgal altında olan Cebrail'deki, İran sınırını kontrol edecek karakollardan biri törenle açıldı.

TRT Haber'e konuşan görevli askerlerden biri şu ifadeleri kullandı:

"Sizi burada görmek çok güzel. Kardeş Türkiye'nin bize manevi desteği için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü sevincimin haddi hududu yok. Bugün, 27 yıllık zorlu hasretin sona erdiği gündür. Bugün Azerbaycan toprağındayız."

Ermeniler köyleri talan etmiş

Öte yandan, Cebrail'de, İran sınırındaki yerleşim yerleri Ermenistan tarafından talan edilmiş durumda.

Azerbaycan ordusunun sıradaki hedefleri ise Laçın ve Şuşa.

Kamera: Altan Ayhan