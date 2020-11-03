Ermeni ordusu, bu kez Ağdam’da bulunan bir okulu topçularla vurdu.

Mahzınlı köyündeki okulda büyük maddi zarar meydana geldi, can kaybı yaşanmadı.

Sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam eden Ermenistan ordusu, top ve havan atışıyla bir okulu daha vurdu. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/XfFG4qAUDy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik saldırılarında bugüne kadar 15 okulu kullanılamaz hale getirdi.

Ermenistan misket bombası kullanıyor

Sivilleri acımasızca katleden Ermeni ordusu, sivil yerleşimlere saldırılarında sıklıkla smerç füzesi kullanıyor.



Smerç füzelerinin içerisine kullanımı uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış misket bombaları yerleştiren Ermeni ordusu, mümkün olan en fazla sayıda sivili katletmeyi amaçlıyor.

Ermenistan ordusu bugüne kadar sivil yerleşim yerlerine 50’den fazla smerç füzesi saldırısında bulundu.