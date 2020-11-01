Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan'ın Berde katliamından yeni görüntü
Ermenistan'ın misket bombalarıyla saldırdığı, 21 sivilin yaşamını yitirdiği Berde saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine 28 Ekim'de düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.
Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etmişti.
Can kaybının yanı sıra çok sayıda yapıda ve iş yerinde de maddi hasar meydana gelmişti.
Saldırı anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Etiketler: Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 23:11
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