Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine 28 Ekim'de düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etmişti.

Can kaybının yanı sıra çok sayıda yapıda ve iş yerinde de maddi hasar meydana gelmişti.

Saldırı anına dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.