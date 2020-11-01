Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Azerbaycan ordusu 193 yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan kurtardığı yerleşim yeri sayısının 193'e ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu’ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu."
Etiketler: Son Dakika Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 13:55
Son Haberler
- 14:58
- 14:26
- 14:27
- 14:44
- 14:44
Sıradaki Haber
Aliyev: Savaşın devam etmesinden ve can kayıplarından Paşinyan sorumlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz