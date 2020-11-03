Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan salgınla mücadelede daha katı tedbirlere geçiyor
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan’da artan koronavirüs vakaları nedeniyle ülke genelinde 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Yunanistan'da vakaların yoğun görüldüğü ikinci kategoride olan başkent Atina'da 3 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca uygulanacak yeni tedbirlere göre, 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.
Ülkede restoran, kafe ve barlar sadece paket servisi yapabilecek, sinema, tiyatro, konser alanları ve müzeler kapalı tutulacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 00:42
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