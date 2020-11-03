Yunanistan'da vakaların yoğun görüldüğü ikinci kategoride olan başkent Atina'da 3 Kasım'dan itibaren bir ay boyunca uygulanacak yeni tedbirlere göre, 00.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ülkede restoran, kafe ve barlar sadece paket servisi yapabilecek, sinema, tiyatro, konser alanları ve müzeler kapalı tutulacak.

