Daha önce 2 bin 783 olarak açıklanan şehit sayısı, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 802'ye çıktı.

Şehit askerlerden kimliği henüz belirlenemeyen 60'tan fazlasının teşhis edilmesi için çalışmalar sürerken, yaklaşık 40 askerin kayıp olduğu açıklandı.

Söz konusu kayıp askerlerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Ermenistan hezimete uğradı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.