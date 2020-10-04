Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev, "Biz bugün halkımızın ve devletimizin yeni tarihini, şanlı tarihini yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz. Biz bütün şehirleri Ermeniler tarafından dağıtılmış bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Biz Ermeniler tarafından bizim tarihi adlarımızı değiştirip aynı zamanda Azerbaycan halkının tarihi medenisini silmelerine son verdik" açıklamasında bulundu.

#SONDAKİKA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı.https://t.co/Q2zO0MSarm pic.twitter.com/PmmCpf3yiK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2020

"Cebrail şehri ve 9 köy daha işgalden kurtarıldı"

Cebrail şehri ve 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıklayan Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:

"Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik."