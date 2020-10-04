Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrail şehri ve 9 köyün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Aliyev, "Biz bugün halkımızın ve devletimizin yeni tarihini, şanlı tarihini yazıyoruz. Biz öz toprağımız için savaşıyoruz, hak yolunda savaşıyoruz. Biz bütün şehirleri Ermeniler tarafından dağıtılmış bütün camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Biz Ermeniler tarafından bizim tarihi adlarımızı değiştirip aynı zamanda Azerbaycan halkının tarihi medenisini silmelerine son verdik" açıklamasında bulundu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 4, 2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Biz bugün yeniden tarih yazıyoruz. Cebrail şehri ve 9 köy işgalden kurtarıldı.https://t.co/Q2zO0MSarm pic.twitter.com/PmmCpf3yiK
"Cebrail şehri ve 9 köy daha işgalden kurtarıldı"
Cebrail şehri ve 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını açıklayan Aliyev konuşmasına şöyle devam etti:
"Dağlık Karabağ bizimdir, biz orayı alacağız. Uluslararası kuruluşların bu konuyu çözmesini 30 yıl bekledik."
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