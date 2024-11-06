Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı kutladı

Aliyev, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'a kutlama mesajı gönderdi.

Seçimde kazandığı zaferin, Amerikan halkının Trump'a ve siyasi çizgisine olan büyük desteğinin ve güveninin açık bir ifadesi olduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan olarak ABD ile ilişkilerin her yönüyle gelişimine özel önem verdiklerini belirtti.

Aliyev, Trump'ın başkanlığı döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki dostluk ve iş birliği ilişkilerinin güçlendirilmesine, sürekli ve istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu dönemde (Trump'ın başkanlığı), karşılıklı güven ve desteğe dayalı ortaklığımız, aynı zamanda küresel sorunlarla ve terörizmle mücadelede, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde ve Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki ortak faaliyetlerimiz dinamik ve yükselen çizgide gelişimi ile nitelik kazanmıştı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Azerbaycan'ın enerji stratejisine kararlıkla destek verdiğini belirten Aliyev, mesajında, "ABD ile etkileşimimizin büyük potansiyelinden yararlanarak, ikili ortaklığımızı siyasi, ekonomik ve ticari, güvenlik, enerji, yeşil ve dijital geçiş ve diğer alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha da genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Yeni başkanlığınız döneminde Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine ve yeni işbirliği alanlarının belirleneceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, ülkesinin Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin güçlendirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi, ulusal güvenlik çıkarları da dahil olmak üzere iki ülkenin çıkarları temelinde ortaklığın ilerletilmesi için ortak çaba göstermeye devam edeceklerinden emin olduğunu ifade etti.

Senato seçimi

ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan 100 sandalyeli Senatodaki 34 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor.

Kongre seçimleri, Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa daABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

100 sandalyeli Senato üyeleri 6 yıllığına seçilirken, Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.

Trump’tan zafer konuşması

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, "Ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Sınırlarımızı güçlendireceğiz. Ülkemizle ilgili her şeyi düzelteceğiz. Bu gece bir nedenden ötürü tarih yazdık. Bu neden, kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği engelleri aşmış olmamız oldu" diye konuştu.

Donald Trump, her bir Amerikan vatandaşı için çalışacağını belirterek, yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını söyledi.

Trump, "Bu Amerikan halkı için, Amerika’yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer" diye belirtti.

