Azerbaycan'da cadde ve meydanların günler öncesinden rengarenk ışıklarla süslendiği başkent Bakü'de yeni yıl coşkusu yaşandı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan binlerce Azerbaycanlı, yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan gösteri ile Azerbaycanlılar yeni yıla birlikte girmenin heyecanını yaşadı.

Aliyev'den mesaj

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Aliyev konuşmasında, 2022'nin başarılı bir yıl olduğunu, ülkenin daha da güçlendiğini söyledi.

İki yıl önce savaş alanında elde ettikleri tarihi zaferi siyasi düzeyde daha da pekiştirdiklerini belirten Aliyev, "Bu yılın ekim ayında Prag ve Soçi'de yapılan görüşmelerde Ermenistan, ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini resmen tanıdı. Böylece Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması için tüm şartların sağlandığını ve Azerbaycan'ın önerdiği beş temel ilkeye dayalı bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini düşünüyorum." dedi.

"Zengezur Koridoru mutlaka açılacak"

Aliyev, ülkenin askeri gücünü pekiştirdiklerini, yıl içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen olumlu sonuçların bunu kanıtladığını ifade etti.

2022'de Laçın şehrinde kontrolü yeniden sağladıklarını hatırlatan Aliyev, geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmalarının başladığını, 2023'te Laçınlıların ata yurtlarına döneceğini bildirdi.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerdeki tüm şehir ve kasabaların master planının hazırlandığını yüz binlerce göçmenin yakın gelecekte kendi yurtlarına dönmesini sağlayacaklarını kaydetti.

İşgalden kurtarılan bölgelerin mayınlardan temizlendiğini söyleyen Aliyev, "Maalesef Ermenistan bize doğru mayın haritalarını vermedi. Savaş sonrası dönemde mayın patlaması nedeniyle yaklaşık 300 Azerbaycanlı hayatını kaybetti veya ağır yaralandı." dedi.

Aliyev, Zengezur Koridoru'yla ilgili, "Zengezur Koridoru'nun açılması için geniş çaplı çalışmalar hayata geçiriliyor, demir yolları ve otoyollar yapılıyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur Koridoru mutlaka açılacak. Güçlü bir irade gösterdik, her şey plana göre gidiyor. Talebimiz makul ve adildir. Azerbaycan'ın ana kısmı ile onun ayrılmaz parçası olan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantımız olmalı ve olacaktır." açıklamasında bulundu.

Tüm başarılara ulaşmak için güçlü ekonomiye sahip olunması gerektiğini belirten Aliyev, "Ekonomik bağımsızlığımızı sağlayalı çok oldu. Bugün Azerbaycan ekonomik ve siyasi olarak kimseye bağımlı olmayan dünyadaki ender ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.