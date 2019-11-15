Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan ve demografik yapıyı korumak için yabancıların mal edinmesinin önüne geçen Hint anayasasının 370 ve 35A maddeleri, 5 Ağustos itibarıyla kaldırıldı.

Hindistan bu adımın ardından bölgede sokağa çıkma ve iletişim yasağı başta olmak üzere birçok kısıtlamayı hayata geçirdi. Bölgeye uluslararası gözlemci, basın ve kendi milletvekillerinin girişini dahi yasaklayan Hindistan, adımların sebebi olarak ayrılıkçı gruplarla mücadeleye işaret ediyor.

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, 100 günü geride kalan Cammu Keşmir ablukasına dair soruları yanıtladı.

- Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Keşmirlilerin hayatında pozitif değişiklikler yaşandı mı?

"Hindistan'ın ablukaya başladığı 5 Ağustos'tan bu yana Keşmirlilerin hayatında hiçbir pozitif değişiklik olmadı hatta durum daha kötüye gidiyor. Kendi kaderini belirleme hakkını talep eden, özgürlük isteyen hatta Hindistan'dan yana olanlar dahil tüm siyasi liderler tutuklandı ve işkence görüyor. Hint kadın dernekleri tarafından hazırlanan bir raporda yaşları 12'ye kadar inen 13 binden fazla genç erkeğin kaçırıldığını ve Hint hapishanelerine gönderildiğini görüyoruz."

- Keşmir'in bu süreçteki kayıpları nedir? Kaç kişi hapiste ya da kayıp?

"Bu sayıları kesin olarak bilemiyoruz çünkü bölgede kesin bir abluka ve iletişim blokajı var. Bazı yayın kuruluşları birtakım bilgileri edinmeyi başardı. Tüm bölgede her gün protestolar ve çatışmalar yaşandığını, Hint güçlerinin geceleri ya da günün erken saatlerinde evlere baskınlar düzenlediğini görüyoruz. Ancak bunlar bizim abluka altındaki bir bölgeden alabildiğimiz küçük bilgiler. Buz dağının görünen yüzü bu ancak yaşanan tüm dehşeti bilemiyoruz."

- Keşmir'e dikkat çekmek için attığınız adımların sonuçlarını alabildiniz mi?

"Bu noktada Cammu Keşmirlilerle dayanışma içinde bulunan Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. Özel olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 Ağustos'un hemen arkasından güçlü bir destek açıklaması ve BM Genel Kurulu'ndaki konuşması için teşekkür ediyorum. Keşmirliler ve Pakistanlılar olarak Türkiye bizim güvenebileceğimiz bir arkadaş. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da bakanlar değil tüm Türk halkı Keşmir'in kendi kaderini belirleme hakkına destek oluyor. Azad Cammu ve Keşmir'in ise Türkiye'yle özel bir ilişkisi var çünkü 2005 depreminden sonra Türk kurtarma ekipleri buraya geldi ve bize kurtarma çalışmalarında yardım etti.

Uluslararası medyada, Avrupa'da, İngiltere'de, ABD'de görev yapan parlamenterler Keşmirlileri destekledi ve Hindistan'ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Hindistan'ın insanlığa karşı bu kadar açık bir suç işlemesine rağmen hükümetler buna karşı sanki Keşmir hiç dünyada yokmuş gibi sessiz ve hiçbir adım atmıyorlar. Özellikle BMGK hiçbir şey söylemedi. Sadece 16 Ağustos'ta Pakistan'ın isteği ve Çin'in çağrısı üzerine bir toplantı yaptılar. O günden beri Keşmir konusuna müdahale etmek, Keşmirlileri soykırımdan korumak ve savaş çıkmasını önlemek için bir daha toplanmadılar."

- Müslüman dünyasının Keşmir sorununa ilişkin attığı adımları ve açıklamalarını tatmin edici buluyor musunuz?

"Müslüman dünyasının tepkilerine gelince, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Keşmir'e destek açıklamaları yaptı, Hindistan'ın attığı adımları kınadı ve ablukanın kalkmasını istedi. Bu nedenle İİT'ye müteşekkiriz. Ancak bazı ülkeler Hindistan'dan yana taraf oldu. Bu katliamın sorumlusu Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi bu adımları attıktan sonra ödüllendirdi. Buradaki insanların bundan dolayı doğal olarak kalbi kırıldı."

- Keşmir'in yeni stratejisi ne olacak?

"Benim Cumhurbaşkanı olarak birliği sağlamak, konuyu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak, yaklaşık 10 milyonluk diasporamızla Keşmir davası için destek bulmak gibi görevlerim var. Keşmir'in durumunu uluslararası medyada anlatmamız gerekiyor. Hindistan halkına da ulaşmamız gerekiyor. Orada Modi hükümetinin adımlarından şikayetçi birçok aydın var."

- Keşmir'de sözünü ettiğiniz zulüm ne kadar sürecek ve ne zaman sona erecek?

"Hindistan gözüyle bakarsak sonsuza dek sürecek. Cammu Keşmirlilerin gözünden bakarsak onlar bu baskının her türlü mücadeleyi vererek yakında sona ereceğini söylüyor. Tüm diplomatik, politik, iletişim imkanlarını kullanarak sona erdirmek istiyoruz. Cezayir on yıllar süren köleliğin ardından özgürlüğüne kavuşmadı mı? BM kurulduğunda 51 üyesi varken bugün 193 üyesi var. Bu kadar ülke sömürgeden nasıl kurtuldu? Hindistan da bölgede sömürgeci bir güçtür. Keşmir bugün yabancı işgali altındadır. Bir gün sömürgeciler, sömürdükleri yeri terk eder ve Hindistan da buradan çekilecektir. Gerçek şu ki, Keşmirliler Hindistan kontrolünde yaşamak istemiyorlar. Eminim ki özgürlüğümüzü kazanacağız."

Kaynak: AA