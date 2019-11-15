Dünya
Tel Abyad'da Mehmetçiğin onardığı kilise ibadete açıldı15 Kasım 2019 Cuma 13:57 - Son Güncelleme 15 Kasım 2019 Cuma 14:26
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni kilisesi onarılarak ibadete açıldı.
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nin onarılarak yeniden ibadete açıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Tel Abyad’da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı. Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık” dedi."
Kaynak: TRT Haber
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