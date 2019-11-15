Fahrettin Altun: Washington bu teröriste ev sahipliği yapmamalıdır

Fahrettin Altun: Washington bu teröriste ev sahipliği yapmamalıdır

Düzensiz göçle İstanbul'a gelen 42 bin 888 kişi geri gönderildi

Düzensiz göçle İstanbul'a gelen 42 bin 888 kişi geri gönderildi

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