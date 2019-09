Hindistan'ın, yarım asırdan uzun süredir bölgeye özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptalinden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke ise Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Yeni Delhi yönetimine çağrı yapmıştı.

Hindistan tarafı da bu çağrının ardından yaptığı açıklamada, bölgede kısıtlamaların kaldırıldığını iddia etmişti.

TRT Haber'e konuşan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Hindistan'ın Keşmir’de dünyayı "sihir gösterileriyle" kandırmaya çalıştığını ve "ateşle oynadığını" belirtti.

"Hindistan, 5 Ağustos'ta sömürgeci bir devlet haline geldi"

Qazi, 370'inci maddesinin iptaline değindi:

"370’inci madde bölgeye birtakım imtiyazlar sağlıyordu. Hindistan, kendi anayasasını ihlal ettiği tarih olan 5 Ağustos’ta yalnızca işgalci değil, aynı zamanda sömürgeci bir devlet haline geldi. Hint medyasının ve karar mercilerinin, 370’inci maddenin hindistanlıları demokratik haklarından mahrum ettiğini söylemesi ikiyüzlülüktür. Gerçek şu ki, Hindistan devleti, Cammu Keşmirlileri en temel hakları olan kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakıyor."

"Hindistan ateşle oynuyor"

Hindistan'ın şubat ayında olduğu gibi "çaresiz kalırsa" her şeyi yapabileceğine dikkat çeken Qazi, bu ülkeye uyarıda bulundu:

"Şu an Cammu Keşmir’de en az 700 bin Hint işgal gücü var. Her 10 Keşmirliye 1 Hint askeri düşüyor. Bu askerler son 30 yılda 100 bin Keşmirliyi öldüren askerler.

Hindistan, Cammu Keşmir’de yaşananları gölgelemek, dikkatleri bölgeden uzaklaştırmak adına sürekli Kontrol Hattı’na topçu atışı yapıyor. Ve ardından Pakistan’ı çatışmayı başlatan taraf olmakla suçluyor. Hindistan kesinlikle ateşle oynamamalı. Şu an Keşmir'in içinde ve bölgede yaptıkları bu."

"Hint hükümetinin politikaları ikili ilişkilere engel"

Hint hükümetinin izlediği siyaseti eleştiren Qazi, şunları kaydetti:

"Hindistan hükümetinin politikaları, Pakistan ve Hindistan arasında ikili ilişki yürütülmesine engel oluyor ve uzun vadede Hindistan siyaseti ile toplumu için de sağlıklı görünmüyor. Bu politikalar çoğunlukçu demokrasi yaklaşımına dayanıyor. Dolayısıyla azınlıklar burada önemsiz bir pozisyonda. Şu an Hindistan’da şahit olduğumuz şeyler, sadece Hindistan’daki, ya da Keşmir’deki Müslümanlar için değil, dünya için de bir tehdit konumunda. Nitekim ırk temelli üstünlük fikrine sürüklenen 1 milyarın üzerinde bir nüfustan bahsediyoruz."

"Hindistan'da Müslümanlar linç ediliyor"

Qazi, Müslümanların sadece inançları nedeniyle ötekileştirildiğini vurguladı:

"Her gün, Hindistan’daki Müslümanların aşağılandığı ve dövüldüğü görüntüleri içeren mesajlar WhatsApp gruplarında dolaşıyor. Size bir örnek vereyim. Hindistan’da sığır tüccarı müslüman bir baba-oğul, kamyonetlerinde sığır taşıyorlar. Yolda onları durduran Hindular, baba ve oğlunu sığır eti yemekle suçlayıp öldürüyor. Ve işin garip yanı, mahkeme bunu yapanları serbest bırakıyor. Ne yazık ki Hindistan'daki Müslümanlar kendilerini abluka altında hissediyor."

"Türkiye, uluslararası arenada çok güçlü bir ses"

Cammu Keşmir'de yaşanan gerilimde Türkiye'nin ara bulucu rolü üstlenebileceğini ifade eden Qazi, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye çok itibarlı bir ülke, uluslararası arenada çok güçlü bir ses. Keşmir’de neler olduğunun farkında ve sağduyunun hakim olması için otoritesini ve sesini kullanıyor. Türkiye'nin ara bulucu rolünü Pakistan kabul etti ancak Hindistan 3'üncü bir tarafı asla kabul etmedi. Ayrıca ilginç bir şey daha var. Hindistan, uluslararası camiaya Keşmir meselesinin Pakistan ile kendi arasında olduğunu ve bunu doğrudan Pakistan ile görüşeceğini söylüyor. Ancak, Pakistan ile görüştüklerinde ise Keşmir için tartışılacak hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Bu bir Hint sihir numarası."