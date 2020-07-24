Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayasofya Almanya'da güncel konular listesinde ilk sırada
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu.
Sosyal medya platformu Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde "gündem" oldu.
Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti.
Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.
Etiketler: tt trend topic namaz güncel konular cami ayasofya almanyaSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 14:06
Son Haberler
- 14:29
- 14:10
- 13:57
- 14:11
- 13:46
Sıradaki Haber
İsrail mahkemesi Kudüs Valisi Gays'ın gözaltı süresini uzattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz