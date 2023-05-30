Avusturya’daki hastane yangınında 3 hasta yaşamını yitirdi

Aşağı Avusturya Eyaleti Sağlık Kurumu Sözcüsü Matthias Hofer, basına yaptığı açıklamada, yangının gece geç saatlerde 3 hastanın bulunduğu odada çıktığını ve hızla yayıldığını söyledi.

Hofer, 3 hastanın kurtarılamadığını, 20 kişinin ise dumandan etkilendiğini kaydetti.

Hastaların çevredeki hastanelere taşındığını aktaran Hofer, ameliyathanelerin yangının çıktığı yere yakın olması nedeniyle bir süre ameliyat yapılamayacağını da duyurdu.

Eyalet savcılığı yangının nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.