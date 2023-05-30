BoJ Başkanı Ueda Kazuo: Parasal genişlemeye sabırla devam edeceğiz

Ueda, Japonya parlamentosunda konuştu. Mali yılın ortasına doğru, enflasyonun net bir şekilde yüzde 2'nin altına düşmesini beklediklerini belirten Ueda, "Görünüm konusunda yüksek belirsizlik olmasına rağmen, enflasyonun bundan sonra toparlanması muhtemel” dedi.

“Parasal genişlemeye sabırla devam edeceğiz” diyen Ueda, “Çünkü sürdürülebilir ve istikrarlı yüzde 2'lik fiyat artışlarının yanı sıra çalışan ücretlerinde devam eden artışlara ulaşmak için hala mesafe var” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki ise küresel ekonomik ve finansal durumlar büyük ölçüde değişirken maliye politikasını ortak uluslararası anlayışa dayalı olarak yönlendirmek gerektiğini söyledi.

BoJ, çekirdek tüketici enflasyonunun Mart 2024'te sona eren mali yılda yüzde 1,8 civarında gerçekleşmesini bekliyor.