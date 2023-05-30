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Dünya
AA 30.05.2023 09:52

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından parlamento binası üzerinden provokasyon

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları, parlamento binasının dış cephesine örgütü simgeleyen paçavranın görselini yansıttığı videoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İsveçli yetkilileri de hedef alan bir başka videoyla birlikte sosyal medyada paylaştı.

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından parlamento binası üzerinden provokasyon
[AA (Arşiv)]

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavranın görüntüsünü projektörle İsveç'te parlamento binasının dış cephesine yansıttı.

İsveç ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında örgütü simgeleyen bez parçasının binanın duvarına yansıtıldığı görüntüleri paylaşan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, yayınladıkları bir başka videoda da kullandıkları ifadeler ve görsellerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'e yönelik provokasyonda bulundu.

Kristersson ve Billström'e yönelik hakaretlerin de bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin yakıldığı görüntüler de yer aldı.

Söz konusu videoların yer aldığı paylaşımda, İsveç'te 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasasını terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Stockholm'ün Norra Bantorget Meydanı'nda protesto edecekleri bildirildi.

1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler varsa bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara da 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

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İsveç PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan
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