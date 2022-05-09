Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 00:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avusturya'da tren raydan çıktı: 1 kişi öldü
Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında tren vagonu raydan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Kaza Başkent Viyana yakınlarındaki Münchendorf ilçesinde meydana geldi.
Tren vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve dört acil durum helikopteri olay yerine sevk edildi.
Kazanın nedeni hakkında bilgi verilmedi.
Etiketler: Avusturya
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