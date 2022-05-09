Kaza Başkent Viyana yakınlarındaki Münchendorf ilçesinde meydana geldi.



Tren vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.



Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve dört acil durum helikopteri olay yerine sevk edildi.



Kazanın nedeni hakkında bilgi verilmedi.