Avusturya'da suç örgütü kurma gerekçesiyle çevreci grup hakkında soruşturma başlatıldı

Viyana Devlet Savcılığı Sözcüsü Judith Ziska, basına yaptığı açıklamada, çevreci "Letzte Generation" grubu üyelerinin 20 Kasım'da A2 otoyolu ve şehir merkezindeki birçok kavşak ve bağlantı noktasını kapatarak hayatın olumsuz etkilenmesine yol açtığını hatırlattı.

Ziska, daha önce de araç trafiğini kapatmak suretiyle eylemler düzenleyen grubun, geçen ayki eylemlerinde kullandıkları metot ve yol açtıkları zararlar açısından farklı bir evreye yükseldiğini, bu nedenle söz konusu çevreci oluşuma yönelik suç örgütü kurma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Çevreci oluşumun 20 Kasım ve sonrasındaki günlerde yapıştırıcı ve kumu karıştırarak bir tür beton elde ettiklerini ve bu karışımla ellerini otoyollara yapıştırdıklarını anımsatan Ziska, bu karışımı çözmek için polisin yollara zarar vermek durumunda kaldığını, bu nedenle söz konusu eylemlere katılan kişilerin soruşturma kapsamına gireceğini kaydetti.

Ziska, bu gruba yönelik ikinci bir raporun daha hazırlandığını, bu rapor doğrultusunda soruşturmaya kaç kişinin dahil olacağının belirleneceğini sözlerine ekledi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise savcılığın başlattığı soruşturmayı yerinde bulduğunu belirterek, söz konusu eylemlerden çok sayıda vatandaşın olumsuz etkilendiğini söyledi.

Letzte Generation grubu, 20 Kasım’da A2 otoyolu başta olmak üzere şehir merkezinde birçok noktada ellerini asfalta yapıştırmak suretiyle eylemler düzenlemiş, Viyana ve çevresinde ciddi ulaşım sorununa neden olan gösterilerde 57 kişi gözaltına alınmıştı.