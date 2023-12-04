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Dünya
AA 04.12.2023 17:21

Kızılhaç: Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli yerlerinin olmaması kabul edilemez

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric, "Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli yerlerinin olmaması ve mevcut askeri kuşatma nedeniyle yeterli insani müdahaleyi gerçekleştirmenin şu anda mümkün olmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kızılhaç: Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli yerlerinin olmaması kabul edilemez
[Fotograf: Reuters]

Spoljaric, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden saldırıların siviller üzerinde yarattığı yıkıcı insani etkileri hafifletme çabalarını ilerletmek üzere Gazze'ye gittiğini belirtti.

Gazze'deki insanların inanılmaz derece acı çektiğini kaydeden Spoljaric, "Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli bir yerinin olmaması ve askeri kuşatma nedeniyle yeterli insani müdahalenin şu anda mümkün olmaması kabul edilemez. (Ziyaret sırasında) Sivillerin içinde bulunduğu kötü durumla ilgili derin endişemi dile getireceğim ve ICRC'nin onların acılarını dindirmek için elimizden gelen her şeyi yapma konusundaki azami kararlılığının altını çizeceğim" ifadelerini kullandı.

Spoljaric, Gazze'ye engelsiz ve düzenli bir yardım akışının girmesine izin verilmesi gerektiğini vurgularken rehinelerin serbest bırakılması ve ICRC'nin onları güvenli bir şekilde ziyaret etmesine izin verilmesi çağrısında da bulundu.

ICRC Başkanı Spoljaric, Gazze'deki sivillerin korunması çağrısını da yineledi.

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