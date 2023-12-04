İsrailli üst düzey yetkiliden istifa: Siviller kriterler gözetilmeden silahlandırılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Ben-Gvir’in başında bulunduğu Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı Ateşli Silahlar Şube Müdürü Yisrael Avisher, Ben-Gvir'in kriter gözetmeden İsrailli sivillere silah dağıtma politikasına tepki göstererek istifasını sundu.

Avisher, geçen hafta İsrail Meclisinde yapılan bir oturumda, İsrail'deki Yahudi vatandaşlarına silah ruhsatı çıkarılmasını sağlamak için liyakati olmayan kişilerin Bakanlığa görevli olarak atandığını duyurdu.

Ulusal Güvenlik Bakanlığında 6 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de Ateşli Silahlar Şube Müdürü görevine getirilen Avisher, "Bakan Itamar Ben-Gvir'e yakın bazı isimlerin yasal yetkileri olmaksızın bazı silah ruhsatı başvurularını onayladığını" belirtti.

Avisher, Ben-Gvir'e bağlı personelin, Bakan'ın ofisinde bir "komuta merkezi kurduğunu" ve bu merkezin bazı ruhsat başvurularına diğerlerine göre öncelik verildiği yönünde endişeleri artırdığını kaydetti.

Ben-Gvir'in ofis personelinin, normalde en az bir ay olması gerekirken, sadece bir günlük eğitim alarak geçici "ruhsatlandırma yetkilisi" olarak atandıklarına işaret eden Avisher, silah ruhsatlarının, bunun için gerekli kriterleri karşılamayan kişilere verildiğini vurguladı.

"Şeker gibi silah dağıtıyorlar"

Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi de, bu durumun "felakete davetiye çıkardığını" belirterek, "Şeker gibi silah dağıtıyorlar. Silah ruhsatı çocuk oyunu değildir. Bakanlıkta neredeyse hiçbir denetim yok" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi Milletveki Yoav Segalovitz de Bakan Ben-Gvir'e tepki gösterdi.

Segalovitz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Ben-Gvir, hükümet gücünü kullanarak kamu görevlilerini terörize ediyor" ifadelerini kullandı. Segalovitz, Ben-Gvir hakkında "görevi kötüye kullanma suçunda cezai soruşturma başlatılması" gerektiğini belirtti.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, geri adım atmıyor

Öte yandan yüzbinlerce İsrailli sivili ve yerleşimciyi silahlandırma kampanyası ile gündeme gelen Bakan Ben-Gvir, Avisher’e tepki göstererek İsraillilere silah dağıtma konusunda taviz vermeyeceğini duyurdu.

Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleri ve Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşlarına silah dağıtımı konusundaki politikasının net ve sürekli olduğunu" ifade etti.

Ben-Gvir, şunları kaydetti:

"Bu politikayı uygulamaya devam etmeyenler, bu ve benzeri departmanlarda sol kesimin saldırılarının baskısıyla karşı karşıya kalanlar, İsrail savaştayken ve kriterleri karşılayan mümkün olduğu kadar çok sayıda vatandaşın silahlandırılması gerektiği bu zamanda Ateşli Silahlar Şubesinin Müdürü olarak göreve devam edemezler. İsrail savaşta: Konseptin dışına çıkmalıyız!"

Silahlı bir İsrailli, "saldırgan" sanılarak öldürülmüştü

Söz konusu gelişme, İsrailli silahlı bir yerleşimcinin İsrail polisi tarafından "saldırgan" sanılarak öldürüldüğü olayı hatırlattı.

Batı Kudüs'te 31 Kasım’da düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsraillinin öldüğü belirtilmişti.

Ölen dördüncü kişinin "saldırgan" zannedilerek İsrail güçlerince vurularak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren İsrailli olduğu aktarılmıştı.

Kimliği açıklanmayan İsraillinin Batı Kudüs'teki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilere ateş açtığı, daha sonra bölgedeki askerlerce "saldırgan" olduğu düşünülerek vurulduğu kaydedilmişti.

İsrailli Bakan Ben-Gvir’in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden İsrail saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ben-Gvir, ateşli silahlar ve silah ruhsatı edinme şartları ve prosüdürlerini büyük ölçüde kolaylaştırdıklarını ve on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.