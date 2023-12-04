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Dünya
AA 04.12.2023 17:15

İsrail ordusu Gazze'de "zorunlu kalıcı göç olmayacağını" iddia etti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların topluca ve kalıcı şekilde göç ettirilmeyeceğini ileri süren İsrail ordusu, öte yandan Gazze içindeki yoğun yerleşim bölgelerindeki Filistinlilere tahliye emri gönderdi.

İsrail ordusu Gazze'de "zorunlu kalıcı göç olmayacağını" iddia etti
[Fotograf: AFP]

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus, X sosyal medya platformunda düzenlediği basın toplantısında, "Bizler kimseyi yerinden etmeye çalışmıyoruz, kimseyi kalıcı olarak hareket etmeye zorlamıyoruz" diye konuştu.

İsrail ordusunun kara saldırısı devam ederken "sivillerden savaş alanını terk etmelerini istediklerini" dile getiren Conricus, Gazze Şeridi'nde güvenli olarak açıkladıkları ancak Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insani kuruluşların "yetersizliği ve hazırlıksız" olduğu için itiraz ettiği Mavasi bölgesinde şartların "zorlu" olduğunu kabul etti.

İsrail ordusu yine tahliye emirleri gönderdi

Bu arada İsrail ordu sözcülüğü, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki 6 mahallede yaşayan Filistinlilere "can güvenlikleri için" burayı boşaltmaları yönünde emir yayımladı.

Han Yunus'un kuzeyinden ve doğusundan ayrılacak sivillerin Selahaddin Caddesi'ni kullanmalarını yasaklayan İsrail ordusu, sahil üzerinden alternatif bir rotada ilerlemelerini emretti.

İsrail ordusu, yerel saatle 14.00'e kadar Refah Mülteci Kampı'nda "insani yardım takviyesi yapılması için" saldırıların duracağını duyurdu.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda yaşayan 2,3 milyon insanla dünyanın en fazla nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

BM'nin açıklamalarına göre 1,9 milyon kişi, yani Gazze Şeridi'ndeki nüfusun yaklaşık yüzde 80'i İsrail saldırıları karşısında zorla göç ettirilmiş durumda.

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