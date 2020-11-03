Avusturya'nın başkenti Viyana, dün terör saldırılarıyla sarsıldı. Saldırganlar, 6 noktada sivilleri ve polisleri hedef aldı.

Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Polisin geniş çaplı operasyonu sonucu biri ölü olmak üzere 4 saldırgan yakalandı.

Saldırgan, DEAŞ'a katılmaya çalışmış

20 yaşındaki saldırganın, daha önce DEAŞ terör örgütüne katılma girişiminde bulunduğu belirlendi. Ayrıca aldığı bir mahkumiyetin ardından şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.

Kuzey Makedonya asıllı Avusturya vatandaşı olduğu ve bu ülkede doğup büyüdüğü belirtilen saldırgan, Avusturya medyasına göre polisin de izleme listesindeydi.