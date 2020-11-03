Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
Avusturya’da öldürülen teröristin kimliği tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Dün Viyana’da düzenlenen terör saldırısında öldürülen saldırganın 20 yaşında Kuzey Makedonya asıllı bir erkek olduğu ortaya çıktı.
Avusturya'nın başkenti Viyana, dün terör saldırılarıyla sarsıldı. Saldırganlar, 6 noktada sivilleri ve polisleri hedef aldı.
Uzun namlulu silahlarla ateş açan saldırganlar 4 kişinin ölümüne neden oldu.
Polisin geniş çaplı operasyonu sonucu biri ölü olmak üzere 4 saldırgan yakalandı.
Saldırgan, DEAŞ'a katılmaya çalışmış
20 yaşındaki saldırganın, daha önce DEAŞ terör örgütüne katılma girişiminde bulunduğu belirlendi. Ayrıca aldığı bir mahkumiyetin ardından şartlı tahliye edildiği ortaya çıktı.
Kuzey Makedonya asıllı Avusturya vatandaşı olduğu ve bu ülkede doğup büyüdüğü belirtilen saldırgan, Avusturya medyasına göre polisin de izleme listesindeydi.
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