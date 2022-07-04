Mahkeme, söz konusu askerin Nazi üniforması başta olmak üzere o döneme ait çok sayıda propaganda unsurunu evinde bulundurduğu, çeşitli platformlarda Nazi selamı verdiği gerekçesiyle yürütülen davada kararını açıkladı.

Avusturyalı asker, savunmasında Nazi dönemine ait çok sayıda materyalin aile büyüklerinden miras kaldığını, bazılarını ise koleksiyon amacıyla topladığını ileri sürdü.

Bölge savcısı, askerin savunmasını reddederek, şahsın Viyana Garnizonu ve çeşitli spor tesislerinde Hitler selamı verdiği ve dijital platformlarda da Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, çeşitli platformlarda Nazi propagandası yapan askerin 10 ay hapis ve 1200 euro cezaya çarptırılmasına hükmetti.