Raporu açıklayan basın sözcüsü Alexander Pollak bu karşıtlığın tek bir partiyle sınırlı kalmayıp, çeşitli partilere yayıldığını anlattı.

Pollak, siyasetçilerin koronavirüs salgınını bile Müslümanlara yönelik ırkçı söylemler için kullandıklarını da vurgulayarak, "Müslümanlara yönelik bu denli yoğun siyasi kışkırtmayı daha önce yaşamamıştık" dedi.

Pollak, gerçeği yansıtmayan karalama kampanyalarının Müslümanlara yönelik olumsuz düşünceleri beslediğine işaret etti.

Avusturyalıların yüzde 35’i Müslümanlar hakkında olumsuz düşünüyor

Pollak, bir anketin sonuçlarını da aktardı.

Ankete göre, Avusturyalıların yüzde 35’inin Müslümanlara yönelik olumsuz görüşlere sahipken, yüzde 40’ı ise kendileriyle Müslümanların eşit haklara sahip olmaması gerektiğini düşünüyor.