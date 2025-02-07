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Dünya
AA 07.02.2025 19:44

Avusturya'da 2 bin 400 Suriyelinin iltica başvurusunun iptal edilmesi için süreç başlatıldı

Avusturya İçişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 2 bin 400 Suriyelinin iltica başvurusunun iptal edilmesi için hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Avusturya'da 2 bin 400 Suriyelinin iltica başvurusunun iptal edilmesi için süreç başlatıldı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Esed’in devrilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Gerhard Karner'in son 5 yılda iltica başvurusunda bulunmuş Suriyelilerin geri gönderilmesi, sınır dışı edilmesi ve iltica başvurularına ilişkin süreclerin askıya alınmasına yönelik hazırladığı program hatırlatıldı.

Açıklamada, Ocak 2025'te bu ülkeden iltica başvurularının yüzde 55 gerilediği ve toplamda 618 kişinin sığınma talebinde bulunduğu ifade edildi.

Bugüne kadar yalnız 80 Suriyelinin kendi isteğiyle geri döndüğü kaydedilen açıklamada, Esed sonrası iltica başvurularının kabul edildiği ancak herhangi bir süreç başlatılmadığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 400 Suriyelinin iltica başvurularının iptal edilmesi için hukuki sürecin başlatıldığı, Baas rejiminin sona ermesiyle "sığınma için gerekçelerin ortadan kalktığı" ileri sürüldü.

Avusturya'da 100 binin üzerinde Suriyeli olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanlığının sınır dışı, geri gönderme ve iltica başvurularına ilişkin süreçlerin askıya alınmasını içeren hazırladığı programdan yaklaşık 40 bin kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

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Suriye Beşşar Esed Avusturya
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