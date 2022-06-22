Yeni yasaya göre, sembolü kasıtlı olarak sergileyen kişiler bir yıla kadar hapse veya 22 bin Avustralya Doları para cezasına çarptırılacak.

Yasaya göre, gamalı haç, tarih, eğitim ve sanatsal bağlamlarda gösteriliyorsa belli muafiyetler var.

Yargılanma ise sadece sembolün kaldırılmasına yönelik red olursa yapılacak.

Yeni yasa 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Irkçılık gösterileri arttı

Victoria Başbakanı Dan Andrews, "Kimsenin ırkçılık, nefret veya antisemitizm yaymaya hakkı yok" dedi.

Dünyadaki birçok yerde olduğu gibi, Avustralya da son zamanlarda Yahudi karşıtı olaylarda keskin bir artış oldu.

Victoria eyaltinde halihazırda nefret söylemi karşıtı yasalar var ancak yasada bazı boşluklar da olduğu için eleştiriliyordu.

2020'de bir çift, evlerinin üzerine gamalı haç bayrağı dikmişti ve bu durum halkın tepkisini çekmişti.

Devlet yetkilileri yeni yasadan memnun. Diğer üç eyalet de benzer yasalar çıkaracaklarını söylüyor.

"Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojisi"

Viktoria Başsavcısı Jaclyn Symes yaptığı açıklamada, "Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojilerinden birini yüceltiyor. Halka açık olarak sergilenmesi daha fazla acı ve bölünmeye neden olmaktan başka bir şey yapmıyor" dedi.

"Beyaz üstünlüğünü savunan bir hareketin derin lekesi"

Yasa için kampanya yürüten Hakaretle Mücadele Komisyonu başkanı Dvir Abramovich, yasayı neo-Nazi hareketine "büyük bir darbe" olarak nitelendirdi.

Abramovich verdiği bir demeçte, "Ulusumuz, tehlikeli ve insanlıktan çıkarıcı bir gündem yürüten yeniden dirilen beyaz üstünlüğünü savunan bir hareketin derin lekesiyle yüzleşirken, bu parlamento Nazizm sembolünün devletimizde asla güvenli bir liman bulamayacağını ilan etti" dedi.

Tel Aviv Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya çapındaki Yahudi karşıtı olayların sayısı geçen yıl arttı. Avustralya'da sadece bir ayda 88 olay yaşandı.

2020'de Avustralya İstihbarat Şefi, ülkenin güvenliğine neo-Nazilerden gelen "gerçek bir tehdit" konusunda uyarmıştı. Aşırı sağcı küçük grupların düzenli olarak Nazi bayraklarını selamlamak ve ideolojilerini paylaşmak için toplandıklarını söylemişti.